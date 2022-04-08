Tel-Aviv Saldırı Operasyonunu Gerçekleştiren Filistinli Şehadet Makamına Erdi

Fransa haber ajansının yayınladığı habere göre Siyonist rejimi polisi dün gece Tel-Aviv’deki silahlı operasyonu gerçekleştiren kişinin, Batı Şeria’da yer alan Cenin sakinlerinden Filistinli gencin bu rejimin güvenlik ve istihbarat teşkilatı tarafından bulunduğunu ve şehit edildiğini iddia etti.
Perşembe gecesi Tel-aviv’deki bir gece kulübünde gerçekleşen silahlı operasyonda 2 Siyonist öldürüldü ve 16 kişi yaralandı.
Farklı Filistinli direniş hareketleri söz konusu cesur operasyonun Siyonist rejiminin Filistin milletine karşı gerçekleştirdiği cinayetlerin sonucu olduğu ve Filistin milletinin bu işgalci rejime karşı daimi öfkesinden kaynaklandığını bildirdi.
Reuters söz konusu Filistinli gencin saatlerce kovalamacanın ardından Cuma günü Siyonist rejimi güvenlik güçleri tarafından hedef alındığını yazdı.
Siyonist rejiminin yurt içi gizli servisi Şin Bet Siyonist subayların silahlı genci Tel-Aviv’in güneyinde bulunan Yafa kentindeki bir camiinin yakınında bulduklarını bildirdi.
Siyonist rejimi Başbakan Sözcüsü Twitter hesabından rejimin Başbakanı Naftali Benett’in Perşembe gecesi saldırıdan hemen sonra bilgilendirildiğini ve bugün sabah yerel saatle 8:30’ta durum değerlendirmesi için savaş Bakanı, İç Güvenlik Bakanı ve güvenlik teşkilatları Başkanlarının bulunduğu ikinci toplantıyı düzenlediğini belirtti.
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Tahran, İRNA- Fransa Haber ajansı Siyonist yetkililerden dün gece Tel-Aviv saldırısını gerçekleştiren Filistinlinin şehit edildiğini aktardı.
Fransa haber ajansının yayınladığı habere göre Siyonist rejimi polisi dün gece Tel-Aviv’deki silahlı operasyonu gerçekleştiren kişinin, Batı Şeria’da yer alan Cenin sakinlerinden Filistinli gencin bu rejimin güvenlik ve istihbarat teşkilatı tarafından bulunduğunu ve şehit edildiğini iddia etti.
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