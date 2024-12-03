Pezeşkiyan: Suriye'de teröristlere yardım eden ülkeler kınanmalı

Cumhurbaşkanı dün gece (Pazartesi) televizyonda yayınlanan bir röportajda "Ekonomik iş birliğini artırmak için Çin ve Rusya başkanlarıyla istişarede bulunduk, bu ülkelerin uzmanlarının Tahran'a gelerek petrol, gaz, yol ve elektrik alanlarında anlaşmaların sonuçlandırılması kararlaştırıldı. Hindistan ve Irak gibi ülkelerle anlaşmalarımız vardı. Komşu ve bölge ülkelerle ekonomik etkileşimleri arttırmaya çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

Yakın gelecekte Rusya Devlet Başkanı ile bir görüşme yapacağına değinen Dr. Pezeşkiyan Avrupalıların düşmanca yaptırımları hakkında "Avrupalılar gerçek yüzünü gösterdiler ve gemilerimize, havacılığımıza ambargo uygulayarak ABD'nin peşinden gittiler, tüm bu durumla biz savaş aramadığımızı, barış aradığımızı kanıtlamaya çalışıyoruz." ifadesine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı ayrıca Suriye'deki son gelişmelere ilişkin bir soruya yanıt olarak "Teröristlerin Suriye'de yaptıkları Güvenlik Konseyi kararına aykırıdır. Şam Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulunmalı, teröristlere yardım eden ülkeler kınanmalıdır."dedi.

Pezeşkiyan sözlerinin devamında "Suriye sorununun çözümü için etkili ülkelerle toplantı yapılması kararlaştırıldı. Yakın gelecekte Suriye'deki gelişmelerle ilgili Rusya Devlet Başkanı ile bir görüşme yapacağım." diyerek "Dışişleri Bakanımız bugün Türkiye'deydi ve orada görüşmelerde bulundu. Rusya, İran, Türkiye ve Suriye olmak üzere dört ülkenin liderleri ve yetkilileri Astana süreciyle ilgili olarak birbirleriyle görüşüyor, verilen taahhütler kapsamında da yeniden bir araya gelecekler." ifadesini kullandı.

"Biz komşularımızla kardeşiz. Düşmanlar aramızda ihtilaf peşinde. Komşularımızla ihtilaf içinde bulunmamaya çok dikkat etmeliyiz." vurgusunda bulunan Pezeşkiyan "Bugün komşu ülke başkanlarıyla yaptığım görüşmenin odak noktası, teröristlerin bölgede yeniden savaş başlatmasına ve kan dökmesine izin vermememiz gerektiğiydi." ifadesinin altını çizdi.