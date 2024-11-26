27 Kasım Okullar Tatil mi? Kar Yağışı Nedeniyle Tatil Edilen İller

27 Kasım okullar tatil mi? Kar yağışı nedeniyle bugün birçok ilde eğitim ara verildi. Yarın için tatil açıklamaları ve kar yağışı beklenen bölgeler hakkında detaylar bu şekilde:

Yurdun büyük bir kısmında etkili olan soğuk hava ve kar yağışı, eğitim ve öğretimi de olumsuz etkiliyor. İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde yoğun şekilde devam eden kar yağışı nedeniyle vatandaşlar, “27 Kasım okullar tatil mi?” sorusunun yanıtını arıyor. İşte son gelişmeler:

Yarın Hangi İller ve İlçelerde Okullar Tatil?

27 Kasım Çarşamba günü için henüz tatil kararı alınan bir il veya ilçe açıklanmadı. Valiliklerden gelecek resmi duyuruların gün içerisinde yapılması bekleniyor. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Bugün (26 Kasım) Tatil Edilen İller

Kar yağışı nedeniyle bugün birçok ilde okullar tatil edildi. İşte bugün eğitim ve öğretime ara verilen iller:

Amasya, Çorum, Çankırı, Niğde, Karaman, Kırşehir, Aksaray, Tokat, Erzurum, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Bolu, Karabük, Sivas, Erzincan ve Bayburt.

Kar Yağışı Beklenen Bölgeler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, bu akşamdan itibaren Samsun, Ordu, Amasya’nın yüksek kesimleri, Çorum, Tokat, Yozgat, Sivas’ın batısı, Kayseri’nin kuzey ve batısı, Nevşehir, Aksaray, Niğde ve Kırşehir’de kar yağışı etkisini sürdürecek. Gece saatlerinde kar yağışının etkisini kaybetmesi beklenirken, yeni bir kar örtüsü oluşabileceği ve bunun ulaşımda aksamalara yol açabileceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve dona karşı tedbirli olunması öneriliyor.

Valilik Açıklamalarını Takip Edin

27 Kasım okullar tatil mi? sorusunun cevabı için Valiliklerden yapılacak açıklamaları takip etmeyi unutmayın.