KPSS-2024/7: Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Kadro Tercihleri Başladı

ÖSYM, KPSS-2024/7 tercih başvuru kılavuzunu yayımladı. Bu süreçte, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapılması planlanıyor. Adaylar, kılavuzda yer alan detayları inceleyerek tercihlerini belirtilen tarihlerde gerçekleştirebilecek.

Başvurular 27 Kasım’da Başladı

ÖSYM'nin duyurusuna göre, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapılacak. Adaylar, tercih işlemlerini 27 Kasım 2024 saat 10.30 itibarıyla başlatabilecek ve 3 Aralık 2024 saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.

Tercihler Nasıl Yapılacak?

Adaylar, tercihlerini TERCİH BAŞVURUSU adresi üzerinden bireysel olarak gerçekleştirecek. Sisteme giriş için T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresi gerekecek. Tercih işlemlerinin doğru yapılabilmesi için kılavuzun dikkatlice okunması büyük önem taşıyor.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Kadrolarına Yerleştirme

Kılavuzda, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın ihtiyaç duyduğu pozisyonlar ve başvuru şartları detaylı şekilde açıklanıyor. Adayların kılavuzda belirtilen niteliklere uygun olmaları gerekiyor. Kadrolar, şehir planlama, mühendislik, mimarlık gibi uzmanlık alanlarında yoğunlaşıyor.

Adaylar İçin Önemli Uyarılar

Başvuru süresi içinde tercihler mutlaka tamamlanmalı.

Tercih sırasında yapılan hatalar düzeltilmeden sisteme kaydedildiğinde geçerli kabul edilecek.

Kılavuzda yer alan tüm kurallara ve detaylara dikkat edilmesi, sürecin sorunsuz işlemesi açısından kritik öneme sahip.

Başvuru Tarihleri

Başlangıç Tarihi: 27 Kasım 2024

Bitiş Tarihi: 3 Aralık 2024

Adaylar, süreçle ilgili tüm detaylara KPSS-2024/7 Tercih Başvuru Kılavuzu üzerinden ulaşabilir.

Kamuoyuna Duyuru

ÖSYM, adayların tercih işlemleri sırasında kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiğini vurguladı ve sürecin sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi için belirtilen kurallara uymanın önemini hatırlattı.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı KPSS-2024/7 Tercih Başvuru Kılavuzu ile ilgili güncel gelişmeleri takip etmek için ÖSYM'nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.