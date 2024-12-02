Pezeşkiyan: İran’ın Suriye’ye desteği sürecek

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Pazartesi günü Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esed ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İran’ın Suriye’deki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve bu ülkenin mevcut krizden çıkması için her türlü yardıma hazır olduğunu ifade etti.

Pezeşkiyan “Suriye, sizin dirayetiniz ve kararlılığınız sayesinde geçmişte daha zor koşullardan başarıyla geçtiği gibi bu dönemi de aşacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı ayrıca İran’ın Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yürüttüğü diplomatik çabalara değinerek, bölge ülkeleri arasında iş birliği ve dayanışma ile terörizme karşı mücadelede ortak adımlar atılacağını belirtti.

Pezeşkiyan, “Suriye’nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması İran için stratejik bir önceliktir. Suriye’nin İsrail’in güvenlik ve istikrarına yönelik komplolarını boşa çıkaracağına inanıyoruz ve bu mücadelede Suriye hükümeti ve halkının yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esed ise Pezeşkiyan’a ve İran’a teşekkür ederek “İran’ın desteği sadece bugüne özgü değil. En zor savaş yıllarında, herkes bizi yalnız bırakırken İran yanımızda durdu ve bugün de bu onurlu duruşunu sürdürüyor" dedi.

Esed, Suriye’nin kuzeyindeki terörist faaliyetlerin arkasında ABD ve İsrail’in olduğunu vurgulayarak “Bu faaliyetler, ABD ve İsrail’in Suriye’yi bölmek ve ülkemizin kuzeyinde kendi çıkarlarına hizmet edecek bir yapı oluşturmak için uyguladığı yeni bir savaş stratejisinin parçasıdır" dedi.

Esed, bölgedeki ülkelerin direnç eksenine (direniş ekseni) zarar verilmesinin sonuçlarının yalnızca Suriye’yi değil tüm bölgeyi etkileyeceğine dikkat çekerek "Amerika ve İsrail rejimi, bölgemizin sınırlarını yeniden çizerek kendi çıkarlarını gerçekleştirmek istiyor. Ancak direniş ekseni olarak bu savaşı kazanmak dışında bir seçeneğimiz yok ve İran gibi müttefiklerimizin desteğiyle bunu başaracağımızdan eminiz" dedi.