Tel Aviv'de iki saldırı sonucu 5 kişi öldü

Siyonist medya, Tel Aviv'in doğusundaki Beni Brak şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda beş kişinin öldüğünü ve altı kişinin de yaralandığını bildirdi.

Siyonist Kanal 11, saldırının faili olan Kuzey Batı Şeria'daki Cenin yakınlarındaki Yabd köyünden bir Filistinlinin bir motosiklet üzerinden ateş açtığını bildirdi.

Siyonist medya, Ramat Can kentindeki bir ticaret kompleksinde başka bir saldırının gerçekleştiğini de bildirdi. Saldırıyla ilgili daha fazla ayrıntı verilmedi.

Siyonist yetkililer, Beni Brak ve Ramat Can sakinlerinden evlerinden çıkmamalarını istedi.

Beni Brak'taki silahlı saldırının failinin şehit olduğu söyleniyor.

İşgal edilmiş Filistin topraklarında yer alan Hayfa kentinin güneyindeki el-Hazire kentinde Pazar gecesi düzenlenen bir operasyonunda iki Siyonist militanın öldürüldüğü ve 12 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Filistin direniş grupları, Siyonist cinayetlere tepki olarak bu operasyonu memnuniyetle karşılamıştı.

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