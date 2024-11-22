İran'ın BM Büyükelçisi: ABD'nin vetosu utanç verici; İsrail'in dokunulmazlığına son verin

İran'ın BM Büyükelçisi Emir Said İrevani, Perşembe günü yerel saatle Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada, İsrail rejiminin dokunulmazlığının ABD'nin koşulsuz desteği ve Güvenlik Konseyi'nin eylemsizliği sayesinde sürdüğünü belirterek "ABD’nin dün gerçekleştirdiği bu utanç verici veto, yalnızca Güvenlik Konseyi'nin BM Şartı uyarınca görevlerini yerine getiremedeki başarısızlığını ortaya koymakla kalmıyor, aynı zamanda ABD’nin İsrail işgal rejimine Gazze ve Lübnan’da katliamlarını tam dokunulmazlıkla sürdürmesi için açık bir yetki verdiğini gösteriyor" dedi.



İrevani, bu tür bir vetonun, insani çabaları baltaladığını ve bölgesel ile küresel barış için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurgulayarak "Eğer bu suçlar devam ederse, küresel sonuçları olacak yıkıcı bir savaşın alevlenmesi riski vardır" diye ekledi.

Güvenlik Konseyi'ni İsrail rejiminin uluslararası hukuku ihlal etmesinin hesabını sormaya ve sivilleri korumaya çağıran İrevani, "Güvenlik Konseyi’nden bir kez daha kararlı bir şekilde hareket etmesini ve İsrail rejiminin dokunulmazlığına son vermesini talep ediyoruz" dedi.

Bu açıklamalar, ABD'nin, Gazze’deki insani durumu daha da kötüleştiren ve uluslararası tepkilere yol açan vetosuna tepki olarak geldi.