22 Kas 2024 10:28
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News ID: 85667164
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İran'ın BM Büyükelçisi: ABD'nin vetosu utanç verici; İsrail'in dokunulmazlığına son verin

22 Kas 2024 10:28
News ID: 85667164
İran'ın BM Büyükelçisi: ABD'nin vetosu utanç verici; İsrail'in dokunulmazlığına son verin

New York, İRNA - İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 10 geçici üyesi tarafından Gazze'de acil ateşkes sağlanması amacıyla sunulan karar tasarısının ABD tarafından veto edilmesini "utanç verici" olarak nitelendirdi ve Güvenlik Konseyi'ni, İsrail rejiminin dokunulmazlığına son vermek için kararlı bir şekilde hareket etmeye çağırdı.  

İran'ın BM Büyükelçisi Emir Said İrevani, Perşembe günü yerel saatle Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada, İsrail rejiminin dokunulmazlığının ABD'nin koşulsuz desteği ve Güvenlik Konseyi'nin eylemsizliği sayesinde sürdüğünü belirterek "ABD’nin dün gerçekleştirdiği bu utanç verici veto, yalnızca Güvenlik Konseyi'nin BM Şartı uyarınca görevlerini yerine getiremedeki başarısızlığını ortaya koymakla kalmıyor, aynı zamanda ABD’nin İsrail işgal rejimine Gazze ve Lübnan’da katliamlarını tam dokunulmazlıkla sürdürmesi için açık bir yetki verdiğini gösteriyor" dedi. 


İrevani, bu tür bir vetonun, insani çabaları baltaladığını ve bölgesel ile küresel barış için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurgulayarak "Eğer bu suçlar devam ederse, küresel sonuçları olacak yıkıcı bir savaşın alevlenmesi riski vardır" diye ekledi.   

Güvenlik Konseyi'ni İsrail rejiminin uluslararası hukuku ihlal etmesinin hesabını sormaya ve sivilleri korumaya çağıran İrevani, "Güvenlik Konseyi’nden bir kez daha kararlı bir şekilde hareket etmesini ve İsrail rejiminin dokunulmazlığına son vermesini talep ediyoruz" dedi.  

Bu açıklamalar, ABD'nin, Gazze’deki insani durumu daha da kötüleştiren ve uluslararası tepkilere yol açan vetosuna tepki olarak geldi.

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