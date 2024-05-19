19 May 2024 22:29
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News ID: 85482704
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Helikopterde Cumhurbaşkanı'na eşlik eden iki kişiyle temasa geçildi

19 May 2024 22:29
News ID: 85482704
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Helikopterde Cumhurbaşkanı'na eşlik eden iki kişiyle temasa geçildi

Tahran, İRNA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mansuri, Reisi' nin helikopterini bulmak için alınan önlemlere dikkat çekerek "Başkana eşlik eden iki ikişiyle görüştük ve görünen o ki kötü bir olay değildi" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Mansuri, yaptığı açıklamada cumhurbaşkanının helikopterinin kurtarma operasyonunun ayrıntıları ile ilgili bilgi paylaştı.

Mansuri "Bu güzergahta 3 helikopter bulunuyor ancak cumhurbaşkanını taşıyan helikopterle diğer iki helikopter arasındaki iletişim kesiliyor. Arama yapılıyor, helikopterin yolcularından biri ve uçuş ekibiyle temasa geçiliyor, bu da kazanın ciddiyetinin yüksek olmadığını gösteriyor. Ve hemen Faraja Kızılayı'nın yardım birimleri, ordu ve Devrim Muhafızları olay yerine gönderildi." açıkşamasında bulundu.

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