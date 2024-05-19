Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Helikopterde Cumhurbaşkanı'na eşlik eden iki kişiyle temasa geçildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Mansuri, yaptığı açıklamada cumhurbaşkanının helikopterinin kurtarma operasyonunun ayrıntıları ile ilgili bilgi paylaştı.

Mansuri "Bu güzergahta 3 helikopter bulunuyor ancak cumhurbaşkanını taşıyan helikopterle diğer iki helikopter arasındaki iletişim kesiliyor. Arama yapılıyor, helikopterin yolcularından biri ve uçuş ekibiyle temasa geçiliyor, bu da kazanın ciddiyetinin yüksek olmadığını gösteriyor. Ve hemen Faraja Kızılayı'nın yardım birimleri, ordu ve Devrim Muhafızları olay yerine gönderildi." açıkşamasında bulundu.