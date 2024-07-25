25 Tem 2024 16:31
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News ID: 85548920
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İran: Umarız Yemen'de kalıcı barış anlaşmasının bir an önce imzalandığını görürüz

25 Tem 2024 16:31
News ID: 85548920
İran: Umarız Yemen'de kalıcı barış anlaşmasının bir an önce imzalandığını görürüz

Tahran, İRNA - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgesel krizleri diyalog yoluyla çözme konusundaki ilkesel politikasına işaret ederek, Yemen'de kalıcı bir barış anlaşmasının bir an önce imzalanmasını umduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in Yemen'de Sana Havalimanı'ndan uçuşların yeniden başlaması ve ülke genelinde mali ve bankacılık sorunlarının çözülmesine yönelik anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Kenani, İran İslam Cumhuriyeti'nin, Yemen'e yönelik ekonomik baskıları azaltan ve hava, deniz ve kara ablukasının kaldırılmasını içeren her türlü anlaşmanın Yemen halkının yararına olduğunu ve bu ülkenin istikrar ve güvenliğine katkıda bulunduğunu düşündüğünü vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgesel krizleri diyalog yoluyla çözme konusundaki ilkesel politikasına işaret ederek, Yemen'de kalıcı bir barış anlaşmasının bir an önce imzalanmasını umduğunu belirtti.

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