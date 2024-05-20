Helikopter kazasının yerini belirlemeye yönelik operasyonla ilgili detaylar

İran Kızılayı Derneği Başkanı Kolivand, İran cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyetin helikopterinin kaza yerini belirlemeye yönelik operasyonun ayrıntılarını anlattı.

Kızılay kurtarma ekipleri helikopterin enkazını 2 bin 500 metre yükseklikte bulunduğunu belirten Kolivand "Arama ve kurtarma operasyonlarında Kızılay, Devrim Muhafızları, Besic, Ordu, itfaiye, kriz yönetimi ve acil durum dahil olmak üzere tüm kuvvet ve birimlerden 2 binden fazla kişi hazır bulundu." dedi.

Kolivand, dış ülkelerden yardım söylentilerine de değinerek" Arama ve kimlik belirleme operasyonları tamamen İran yardım güçleri tarafından yürütüldü ve bize herhangi bir dış yardım gelmedi.Dış yardım olduğu söylentisi var. Helikopterin enkazının bulunduğu andan itibaren kaza mahalline 40 dakika sonra ulaştı." ifadelerini kullandı.