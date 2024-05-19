Reisi’yi taşıyan helikopterin kaza yaptığı bölgede son durum

Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Reisi ekibiyle Culfa’ya giden İran Radyo Televizyon Kurumu muhabiri kaza ile ilgili yaptığı açıklamada, “Verzigan kentindeki Songun bakır madeninin yakınındayız, helikopterin GPS'i buraya sert iniş yaptığını gösteriyor. Hava sisli ve görüş mesafesi 5-6 metre. Bölgenin el verişli olmaması arama çalışmalarını zorlaştırıyor” dedi.

İran Radyo Televizyon Kurumu muhabiri açıklamasının devamında, “Ben helikopterde değildim ve kara yoluyla döndüm. Cumhurbaşkanı Reisi’nin konvoyundaki 3 helikopterden ikisi döndü. Cumhurbaşkanı’nın Tebriz rafinerisinin kalitesini iyileştirme projesinin açılışı için bu şehre gitmesi gerekiyordu. ” ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldığını belirten muhabir, havanın görüş mesafesinin 10 metrenin altına indiğini bildirdi.