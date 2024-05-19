Reisi’yi taşıyan helikopterin kaza yaptığı bölgede son durum

İran Radyo Televizyon Kurumu muhabiri açıklamasının devamında, “Ben helikopterde değildim ve kara yoluyla döndüm. Cumhurbaşkanı Reisi’nin konvoyundaki 3 helikopterden ikisi döndü. Cumhurbaşkanı’nın Tebriz rafinerisinin kalitesini iyileştirme projesinin açılışı için bu şehre gitmesi gerekiyordu. ” ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldığını belirten muhabir, havanın görüş mesafesinin 10 metrenin altına indiğini bildirdi.
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