İran İçişleri Bakanı’ndan Reisi’yi taşıyan helikopter kazasıyla ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Vahidi, “Hudaferin ve Kız Kalesi Barajı’nın açılışının arrdından Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki yetkilileri taşıyan helikopter sert iniş yaptı” dedi.

Vahidi olay yerine kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini belirterek, “Havanın sisli olması nedeniyle kurtarma ekiplerinin kazanın yaşandığı bölgeye ulaşması zaman alabilir” ifadesini kullandı.

Vahidi, yardım ekiplerinin biran önce kaza bölgesine ulaşarak konuyla ilgili daha fazla bilgi vermelerini beklediklerini ifade etti.