Ayetullah Hamaney, Şehit Emir Abdullahiyan, Şehit Musevi, ve Şehit Celadeti ve Şehit Zamaniyan'ın kabirlerini ziyaret etti

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney, merhum Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Şehit Cumhurbaşkanı Reisi'nin koruma komutanı Sardar Seyyid Mehdi Musevi, Siyonist rejimin Suriye'deki İran Büyükelçiliği'ne düzenlediği saldırıda şehit düşen Harem savunucusu Seyyid Mehdi Celadeti ve Bağdat Havalimanı'nda Şehit General Kasım Süleymani'nin koruma görevlilerinden Vahid Zamaniyan'ın kabirlerini ziyaret etti.

Ayetullah Hamaney'in Ofisi'nden edinilen bilgilere göre, İnkılap Rehberi Şehit Emir Abdullahiyan, Şehit Seyyid Mehdi Musevi, Şehit Seyyid Mehdi Celadeti ve Şehit Vahid Zamaniyan' ın kabirlerini ve Rey kentinde bulunan Hazret-i Abdulazim Hasani'nin (a.s) kutsal türbesinde ziyaret etti.