Yapıcı olmayan adımlar, İran’ın uygun ve orantılı cevabını beraberinde getirecektir

Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi bugün öğle saatlerinden sonra UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Grossi’nin Tahran’a yaptığı ziyaretin sonuçları kapsamında İran ve Ajans arasındaki işbirliği ve Yönetim Kurulu toplantısına ilişkin gelişmeler ele alındı.

Irakçi, Grossi’nin İran’a yaptığı ziyarete atıfta bulunarak, bu ziyaret sırasında varılan mutabakatların İran İslam Cumhuriyeti’nin Ajans ile işbirliğini ve etkileşimlerini geliştirme konusundaki iyi niyetini ve kararlılığını bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

Telefon görüşmesinde, iki taraf da anlaşmazlıkların çözümü ve gündemdeki diğer konuların ele alınması için diyalog ve etkileşim yoluna devam etme kararlılıklarını yineleyerek, yapıcı olmayan ve çatışmacı yaklaşımlardan kaçınılmasının önemine vurgu yaptı.

Dışişleri Bakanı ayrıca “Eğer karşı taraflar, İran’ın iyi niyetine ve etkileşimci yaklaşımına kayıtsız kalarak, Yönetim Kurulu toplantısında yapıcı olmayan adımları karar tasarısı sunmak suretiyle gündeme alırlarsa, İran uygun ve orantılı bir yanıt verecektir."ifadelerinde bulundu.