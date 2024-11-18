Bekaî: İngiltere Dışişleri Bakanı'nın Gazze'deki soykırımı inkâr eden açıklamaları son derece insanlık dışı

İsmail Bekaî Pazar gecesi X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda "Filistin Özel Araştırma Komisyonu'nun, Gazze'ye dayatılan savaşın aslında bir soykırım olduğu yönündeki sonucuna varması, daha önce BM'nin diğer yetkili organları, Filistin Özel Raportörü, Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi kurumlar tarafından defalarca dile getirilen veya uyarılan bir gerçeğin tekrarıdır. Utanç verici olan ise, İngiltere'nin böylesine açık bir soykırımı inkâr etmesidir." ifadelerini kullandı.

Bekaî paylaşımın devamında

"Filistin İnsan Hakları Özel Raportörü, 'Bir Soykırımın Otopsisi' (Mart 2024) başlıklı raporunda şunu açıkça belirtti: 'İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımı, bir sömürgeci planın parçası olarak Filistin'in yok edilmesinin uzun bir sürecinin hızlanmış aşamasıdır.' Aynı zamanda, 'Soykırım Bir Sömürgeci Temizliktir' (Ekim 2024) raporunda şu gerçeği vurguladı: 'Dünya, bir sömürgeci soykırımı canlı olarak izlerken, sadece adaletin sağlanması, siyasi çıkar hesaplarının neden olduğu derin yaraların enfeksiyonunu iyileştirebilir.'" ifadelerine yer verdi.

Bekaî, İngiltere Dışişleri Bakanı'nın Gazze'deki soykırımı inkâr eden açıklamalarını, İngiliz hükümetinin ölümcül silah sevkiyatını sürdürme ve ırkçı soykırım rejimine siyasi destek sağlama politikasıyla uyumlu olarak değerlendirdi. Bu durumu, İngiltere'yi İsrail'in suçlarına ortak ve iştirakçi yaptığını ve Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne aykırı olarak uluslararası hukuki yükümlülüklerini ihlal ettiği için uluslararası sorumluluk doğurduğunu belirten Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekaî, paylaşımını "Bu tutum, soykırıma yönelik bir memnuniyet ifadesidir. Bu son derece korkunç ve derin bir şekilde insanlık dışıdır. Ayrıca, bu durum, bu kez Filistinlilere karşı sistematik ırk ayrımcılığı ve Avrupa'daki İslamofobi şeklinde tezahür eden köklü bir sömürgeci zihniyeti hatırlatmaktadır." diye tamamladı.