Kararın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun gelecek haftaki toplantısında sunulması daha kesin değil ancak bu eylemler, Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü "Rafael Grossi"nin teknik ve siyasi istişareler çerçevesinde bazı güvenlik önlemler konusundaki anlaşmazlıklarını çözmek için Tahran'a gittiği bir durumda gündeme geliyor ve İran'ın nükleer faaliyetlerinin durumuna ilişkin her üç ayda bir yayınlanan son raporunun ise henüz sunulmamış olması, Avrupa başkentlerinde profesyonel olmayan, ölçüsüz ve siyasi güdümlü bir yaklaşıma işaret ediyor.

Troyka kararnamesinin taslak metninde, Siyonist rejimin sahte belgelerinden kaynaklanan korumacı siyasi iddialar tekrarlanarak, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdüründen, Şubat 2025'teki Yönetim Kurulu toplantısında incelenmek üzere, İran ile Ajans arasındaki işbirliği ve İran'ın güvenlik önlemleri yükümlülüklerini uygulaması hakkında "kapsamlı bir rapor" hazırlaması istendi.

Üç Avrupa ülkesi ayrıca ısrarla eylül ayındaki toplantıda "kapsamlı bir rapor" sunacakları yönünde bir açıklama yapmaya çalışmış ancak İran'ın akıllıca tedbirleri onları bu konuda başarısız kılmıştı.

Trokya, kendilerini üçlü bir bildiri yayınlamakla sınırladı ve İran'ın kalan tüm koruma önlemleri sorunlarını çözmek için Ajans ile işbirliği yapmaması halinde "kapsamlı bir rapor" talep edecekleri iddiasını tekrarladı.