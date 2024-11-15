Grossi, Fordo ve Natanz nükleer tesislerinde incelemede bulundu

Rafael Grossi Tahran ziyareti kapsamında, Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, Dışişleri Bakanı ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştükten sonra bugün, Şehit Ali Muhammedi (Fordo) ve Şehit Ahmedi Roşen (Natanz) nükleer tesislerini ziyaret etti.

Bu ziyarette kendisine Atom Enerjisi Kurumu Uluslararası, Hukuki ve Parlamenter İşlerden Sorumlu Yardımcısı Behruz Kemalvendi ile Dışişleri Bakanlığı Hukuk ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Yardımcısı Kazım Garibabadi eşlik etti.

Grossi dün İran Dışişleri Bakanı ile görüştükten sonra "Yarın bu gezinin çok önemli bir aşaması olacak. Fardo ve Natanz'daki önemli tesisleri ziyaret etmeyi planlıyorum. Bu, İran'ın nükleer programının evriminin tam bir resmini elde etmeme yardımcı olacak." demişti.