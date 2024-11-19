Irakçi: İran topraklarına yönelik hiçbir saldırı cevapsız kalmayacak

Seyyid Abbas Irakçi, Suriye Dışişleri Bakanı Bassam El Sabbag ile düzenlediği ortak basın toplantısında "Suriye'nin istikrarını ve birliğini memnuniyetle karşılıyor ve bu ülkeyi güvensiz hale getirmeye yönelik her türlü girişimi kınıyoruz." diyerek "Siyonist rejimin Filistin'den Lübnan ve Suriye'ye kadar uzanan savaş çığırtkanlığı, bölgenin barış ve istikrarını bozmayı amaçlayan Siyonist rejimin militan, yayılmacı ve cani doğasının bir göstergesidir ve uluslararası toplumun ve BM'nin de mevcut pasif duruşuna son vermesini ve suçları kınamasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Irakçı sözlerinin bir diğer bölümünde "İran stratejisini Siyonist rejime ve İran'ı tehdit etme açgözlülüğüne kapılan herkese kanıtladığını düşünüyorum. İran topraklarına yönelik hiçbir saldırının cevapsız kalmasına izin vermeyeceğiz. Siyonist rejimin son saldırısıyla ilgili olarak da İran'ın kendisini bu saldırıya tepki verme hakkına sahip gördüğünü ve bunun savunma politikamızın bir parçası olduğunu söyledik." ifadesine dikkat çekti.

"İran her zaman bilgeliğe ve inceliğe dayalı akıllı kararlar aldığını kanıtladı; ne acelemiz var ne de erteliyoruz, duygusal kararlardan kaçınıyor ve uygun zamanda karşılık veriyoruz." ifadesini kullanan bakan Irakçi "Baskı politikası işe yaramıyor ve İran'a karşı maksimum baskı politikası gündeme geldiğinde İran'ın maksimum direniş gösterdiğini ve Amerikalı yetkililerin itirafına göre politikalarının başarısız olduğunu pratikte kanıtladık." ifadesinin de altını çizdi.