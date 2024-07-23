Pezeşkiyan: İran, her zaman milletimizin haklarını savunmak amacıyla tüm yönleri göz önünde bulundurarak diyaloga hazır olmuştur ve olmaya devam edecektir / Japonya Başbakanı: Nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması için yapıcı bir rol üstlenmeye hazırız

Dr. Mesud Pezeşkiyan bu sabah Japonya Başbakanı Kişida ile yaptığı telefon görüşmesinde, tebrik mesajı için teşekkür ederek, onun çabalarıyla iki taraf arasındaki ilişkiler ve iş birliğinin daha da gelişeceğini umduğunu belirtti ve Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekilerin şehit edilmesi nedeniyle iletilen başsağlığı ve taziye mesajları için Kişida ve diğer Japon yetkililere teşekkür etti.

Dr. Pezeşkiyan, iki ülke arasındaki 95 yıllık diplomatik ve dostane ilişkileri, bin yıllık etkileşim geçmişini ve iki ülke liderlerinin olumlu bakış açılarını, aralarındaki etkileşimlerin genişlemesi için uygun bir zemin ve destek olarak nitelendirdi ve şu şekilde belirtti: "Asya ülkeleriyle, özellikle Japonya ile ilişkilerin geliştirilmesi, İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasının önceliklerinden biridir ve umarım birlikte iş birliği yaparak ekonomik ve ticari etkileşimleri artırarak aramızdaki ilişkileri güçlendirmeye yardımcı olabiliriz."

Seçilmiş Cumhurbaşkanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin her zaman bölge ve dünyada huzur, barış ve istikrarın sağlanması ve pekiştirilmesini amaçladığını vurgulayarak, "Maalesef İsrail rejiminin Gazze'ye yönelik saldırıları, bariz bir suç ve soykırım örneği olarak, 280 geceden fazla bir süredir devam ediyor ve umarız Japonya, BM Güvenlik Konseyi'nin geçici üyesi ve G7'nin bir üyesi olarak bu rejim ve destekçilerine baskı uygulamak için daha fazla çaba gösterir ve Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulmasını sağlar," dedi.

Seçilmiş Cumhurbaşkanı ayrıca, Japonya Başbakanı'nın nükleer anlaşma hakkındaki sözlerine atıfta bulunarak, "İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri nükleer anlaşmadan çekildi ve ardından İran milletine karşı en ağır yaptırımları uyguladı. Buna rağmen, İran İslam Cumhuriyeti her zaman milletimizin haklarını savunmak amacıyla tüm yönleri göz önünde bulundurarak bu konuda her türlü diyaloğa hazır olmuştur ve olmaya devam edecektir," ifadelerini kullandı.

Japonya Başbakanı "Fumio Kişida" da bu görüşmede, bir kez daha seçilmiş Cumhurbaşkanını tebrik ederek, ona başarılar diledi ve şunları kaydetti: "İran ve Japonya arasındaki ilişkiler, iki millet arasındaki uzun süreli dostluk üzerine kurulmuştur ve başkanlığınız döneminde de aramızdaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve derinleştirilmesi doğrultusunda yapıcı iş birlikleri yapabilmemiz memnuniyet verici olacaktır."

Kişida, Gazze'nin durumunun bugün dünya toplumu için en önemli ortak zorluk olduğunu belirterek, "Japonya, Gazze'deki Filistinlilere ateşkes sağlanması, yardım ulaştırılması ve bölgedeki çatışmaların yayılmasını önlemek için aktif diplomasisini ciddi bir şekilde sürdürecektir ve bu yolda İran İslam Cumhuriyeti ile yapıcı ve etkili iş birliği yapmayı umuyorum," ifadelerini kullandı.

Japonya Başbakanı ayrıca, nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması umudunu dile getirerek," Uluslararası toplum ve Japonya, gelecekteki hükümetinizden bu konuda etkili bir şekilde iş birliği yapmasını büyük bir beklentiyle beklemektedir. Ayrıca, Japonya, İran İslam Cumhuriyeti ile uzun süredir devam eden dostluğu ve Amerika Birleşik Devletleri ile olan yakın ilişkileri göz önünde bulundurarak, nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması için iki taraf arasında yapıcı bir rol üstlenmeye hazırdır," dedi.