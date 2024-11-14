14 Kas 2024 09:59
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News ID: 85659249
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Bekaî: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, profesyonel ve siyasi hesaplardan bağımsız bir yaklaşım sergilemeli

14 Kas 2024 09:59
News ID: 85659249
Bekaî: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, profesyonel ve siyasi hesaplardan bağımsız bir yaklaşım sergilemeli

Tahran, İRNA - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan, kendi taahhütlerine sadık bir ülke olarak, bağımsız, profesyonel ve bazı ülkelerin siyasi baskılarından uzak bir yaklaşım sergilemesini beklediğini ifade etti.

İsmail Bekaî İRNA dış politika muhabirine yaptığı açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi'nin İran'a yapacağı ziyaretle ilgili olarak "İran İslam Cumhuriyeti olarak, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na (NPT) bağlı, sorumlu ve taahhütlü bir ülke olarak, ajansın İran'la ilgili bağımsız, profesyonel ve siyasi baskılardan uzak bir yaklaşım sergilemesini bekliyoruz." dedi. 

Bekaî, ayrıca "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü'nün ağırlanması, İran İslam Cumhuriyeti'nin, ajansla uluslararası düzenlemeler ve ilgili sözleşmelerde belirtilen taahhütler çerçevesinde işbirliğine devam etme yaklaşımının açık bir göstergesidir." diye ekledi. 

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, sözlerini  "Aynı zamanda, ajansın siyasi atmosferlerden uzak, bazı üye ülkelerin baskılarına boyun eğmeden, teknik faaliyetlerine devam etmesini ve belirlenen görev çerçevesinde hareket etmesini bekliyoruz." diye tamamladı. 

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