Irakçi: Yönetim Kurulu kararname çıkarırsa yanıt veririz / müzakerelere hazırız

Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, dün bir canlı yayın programında yaptığı açıklamalarda İran'ın dış politikada yeni Amerikan hükümetine yaklaşımına ilişkin bir soruya cevaben "Politikalarımızı ve ilkelerimizi takip eder ve çıkarlarımıza göre hedef ve ülkülerimizi ayarlarız. Yeni Amerikan hükümetine karşı onların politikalarına göre davranacağız, onların uygulamada neleri uygulayacakları bizim için önemli." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Grossi'nin geçtiğimiz günlerde Tahran'a yaptığı ziyarete ilişkin "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile davranışımız tamamen profesyoneldir. Ajans teknik bir kurum olup, teknik alandaki görevlerini yerine getirmek zorundadır ve siyasi alanlara girme hakkı yoktur. UAEA mesleki görevini yerine getirdiği sürece biz de onlarla işbirliği yapacağız." ifadesini kullandı.

"Biz hala NPT'nin kararlı bir üyesiyiz ve bu anlaşma çerçevesinde üzerimize düşen her türlü yükümlülüğü yerine getireceğiz." diyen Irakçi "Ancak KOEP çerçevesinde taahhütlerimiz uzun süredir durdurulmuştur ve bu, ABD'nin KOEP'ten çekilmesine, yaptırımların geri dönmesine ve Avrupa ülkelerinin ABD'nin KOEP'ten çekilişini telafi edememesine karşı bir tepki olarak gündeme geldi. Biz KOEP'ten çekilmedik ama taahhütlerimizi durdurduk ki bu da Avrupa tarafının taahhütte bulunmamasına bir tepkiydi."ifadesine dikkat çekti.

İran Dışişleri Bakanı sözlerinin bir başka bölümünde "Bu gezi sırasında daha fazla işbirliği için Sayın Grossi ile konuştuk. Hem Sayın Cumhurbaşkanı hem de ben ona, ajansla işbirliği yapmakta hiçbir sorunumuzun olmadığını, ancak yolumuzun yüzleşme değil etkileşim yolu olduğunu söyledik. Yüzleşme yolundan gidip, Yönetim Kurulu'ndan karar çıkarmak istiyorsanız biz de aynı yolu izleriz." vurgusunda bulundu.

Irakçi sözlerinin devamında "Yönetim Kurulu'nun İran'a karşı kararname çıkarmak isteyebileceği konuşuluyordu ama her karar çıkardığında biz de tepki gösterdik ve tüm yetkililerin söylediği gibi yine söylüyorum, eğer böyle bir şey yaşanırsa yeni tedbirler alacağız ki bu da onları kesinlikle memnun etmeyecektir." ifadesinin de altını çizdi.