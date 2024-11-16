16 Kas 2024 10:08
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News ID: 85660651
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İran, İsrail'in ulusal egemenliği ihlal eden suçlarının durdurulması için Güvenlik Konseyi'nden gerekli adımları atmasını talep etti

16 Kas 2024 10:08
News ID: 85660651
İran, İsrail'in ulusal egemenliği ihlal eden suçlarının durdurulması için Güvenlik Konseyi'nden gerekli adımları atmasını talep etti

New York, İRNA - İran'ın BM Daimi Temsilciliği, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne, BM Genel Sekreteri'ne ve Genel Kurul Başkanı'na gönderdiği mektupta, İsrail rejiminin İran İslam Cumhuriyeti'nin ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden suçlarının durdurulması için gerekli adımların atılmasını talep etti.

İran İslam Cumhuriyeti'nin BM Nezdindeki Daimi Temsilciliği, Cuma günü yerel saatle yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri'ne, Genel Kurul Başkanı'na ve Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanı'na, İsrail rejiminin, İran'ın ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden suçlarının ve bu rejimin İran vatandaşlarına karşı gerçekleştirdiği terör eylemlerinin bir listesini sunduğunu belirtti.

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, bu mektupta, uluslararası hukuk ihlallerini durdurmak ve suçluları hesap vermeye zorlamak için gerekli adımların atılmasının talep edildiğini vurguladı.

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