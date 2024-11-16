İran, İsrail'in ulusal egemenliği ihlal eden suçlarının durdurulması için Güvenlik Konseyi'nden gerekli adımları atmasını talep etti

İran İslam Cumhuriyeti'nin BM Nezdindeki Daimi Temsilciliği, Cuma günü yerel saatle yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri'ne, Genel Kurul Başkanı'na ve Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanı'na, İsrail rejiminin, İran'ın ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden suçlarının ve bu rejimin İran vatandaşlarına karşı gerçekleştirdiği terör eylemlerinin bir listesini sunduğunu belirtti.

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, bu mektupta, uluslararası hukuk ihlallerini durdurmak ve suçluları hesap vermeye zorlamak için gerekli adımların atılmasının talep edildiğini vurguladı.