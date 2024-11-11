İran'dan Siyonistlerin Suriye'deki yayılmacı hedeflerine karşı uyarı

İran dışişleri bakanının özel siyasi ilişkilerden sorumlu kıdemli danışmanı ve İran'ın baş müzakerecisi Ali Asgar Haci, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Türkiye'nin baş müzakerecisi Mustafa Yurdakul ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Astana sürecinin 22. uluslararası toplantıları kapsamında Kazakistan'ın başkentinde gerçekleştirilen bu ikili görüşmede, taraflar, özellikle Siyonist rejimin bölgede işlediği suçlar ve saldırganlıklar gölgesinde bölgedeki son durumu, Suriye'deki siyasi ve sahadaki gelişmeleri ele aldı.

Haci, Siyonist rejimin Gazze, Lübnan ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını ve Amerikan desteği sayesinde Filistin halkına soykırım yapmasını kınayarak, Siyonistlerin başta Suriye olmak üzere bölgedeki yayılmacı hedeflerine karşı uyarıda bulundu.

Türkiye heyeti başkanı, Siyonist rejimin bölgede devam eden saldırılarının sonuçlarından duyduğu kaygıyı dile getirerek bu saldırıların durdurulması gerektiğini ifade etti.

Taraflar, görüşmede ayrıca Suriye'de siyasi süreçlerin ilerletilmesi ve barış girişimlerinin desteklenmesi gerektiğinin de altını çizdi.