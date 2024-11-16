İran'ın BM Temsilcisi ile Elon Musk görüştüğü doğru değil

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, İran İslam Cumhuriyeti'nin New York'taki Daimi Temsilcisi ile Elon Musk'ın görüşmesine dair bazı Amerikan medyasında çıkan iddialara ilişkin yaptığı açıklamada söz konusu görüşmenin kesinlikle yapılmadığını ve bu iddiaları yalanlayarak, bu konuda Amerikan medyalarının oluşturduğu geniş kapsamlı propaganda karşısında şaşkın olduğunu dile getirdi.

Amerikan gazetesi New York Times, Trump'ın zaferinde önemli bir rol oynayan Amerikalı milyarder Elon Musk’ın, İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani ile gizli bir yerde bir araya gelerek, İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilimi azaltma yolları üzerine görüştüğünü iddia etti.

Gazete, iki İranlı anonim kaynağa dayanarak verdiği haberde, bu görüşmenin İran temsilcisi ve Musk, aynı zamanda ABD Başkanlığı seçilmiş Donald Trump'ın yakın danışmanı olan kişinin, Pazartesi günü New York'ta gerçekleştiğini bildirdi.

Bu gazeteye göre, Elon Musk ile İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi arasındaki görüşme bir saatten fazla sürdü ve gizli bir mekanda yapıldı, görüşmenin "olumlu" geçtiği öne sürüldü.

