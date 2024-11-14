İslami: Yönetim Kurulu’nun herhangi bir kararı İran’ın anında yanıtıyla karşılaşacaktır

İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Rafael Grossi ile yaptığı görüşme ve istişarelerin ardından, bugün düzenlenen ortak basın toplantısında “İran ile Ajans arasındaki etkileşimler, NPT (Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması) çerçevesinde sürekli olarak devam ediyor ve İran Atom Enerjisi Kurumu bu konuya özel bir önem veriyor. Görüşmelerimiz her zaman yapıcı olmuştur ve bu ziyarette de verimli diyaloglar gerçekleştirdik.” ifadelerini kullandı.

Sözlerinin devamında İslami, “Bugünkü görüşme, emperyalist güçlerin kayıtsız şartsız Siyonist rejimin soykırımını desteklediği bu dönemde büyük önem taşıyor. Özellikle de rejimin eylemleri ve Siyonistlerin desteklediği medya desteği ile psikolojik operasyonlar, uluslararası kuruluşların itibarı ve saygınlığını zedeliyor. Bu nedenle, BM ve bağlı kuruluşlar, özellikle de Ajans, bu müdahaleci kararlardan İran ile Ajans arasındaki ilişkileri etkilememeleri için Genel Müdür’ün kararlı adımlar atmasını sağlamalıdır” dedi.

İslami, “İran’ın nükleer meselelerine ilişkin herhangi bir karar İran’ın anında yanıtıyla karşılaşacaktır ve İran, baskılar altında hareket etmeyeceğini ve programını ulusal çıkarları doğrultusunda sürdüreceğini defalarca göstermiştir,” diye ekledi.

İslami, “Bu gerçek, Ajans ve dünya için tamamen açıktır ki İran İslam Cumhuriyeti, kendi bilgi birikimi ve teknolojisine sahiptir; bunu başka bir yerden edinmemiş, kimse İran’a yardım etmemiştir. Bütün faaliyetler Ajans’ın denetimi altında yürütülmektedir” ifadelerini kullandı.