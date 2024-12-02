2 Ara 2024 11:21
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Irakçi: İran ve Direniş grupları Suriye'nin yanında / Türkiye ile ortak endişelerimiz var

2 Ara 2024 11:21
News ID: 85677287
Irakçi: İran ve Direniş grupları Suriye'nin yanında / Türkiye ile ortak endişelerimiz var

Ankara, İRNA - İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, İran’ın ve direniş gruplarının Suriye’nin teröristlere karşı mücadelesinde yanında olduğunu belirterek ayrıca Türkiye ile bölgesel istikrara ulaşma hedefi doğrultusunda ortak endişeler taşıdıklarını ifade etti.  

Irakçi, Ankara’ya varışında İranlı gazetecilere yaptığı açıklamada, Şam ziyaretinin çok verimli geçtiğini ve Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esed ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.  

Bakan, Suriye ve bölgedeki mevcut gelişmeler hakkında çok iyi bir fikir alışverişinde bulunduklarını belirterek   
“Doğal olarak zor bir dönemden geçiyoruz ancak Suriye hükümetinin ve halkının tekfirci teröristlerin son komplolarına karşı direniş ve kararlılık ruhu açıkça görülüyor.”  ifadelerini kullandı. 

Irakçi, İran’ın Suriye hükümeti, ordusu ve halkına verdiği kapsamlı desteği açıkça ifade ettiğini belirterek, geçmişte daha zorlu dönemlerin yaşandığını ve Suriye’nin DEAŞ gibi grupların ülkeyi iç savaşa sürüklediği o zamanlarda direnerek zafer kazandığını hatırlattı.  

Irakçi, şu anda Suriye’nin tekrar zor bir dönemden geçtiğini, ancak bu durumun, Siyonist rejimin Lübnan ve Filistin’e yönelik saldırılarından kaynaklanan belirsizlik ortamını fırsata çevirmeye çalışan terörist grupların yeni bir planı olduğunu dile getirdi. 

Dışişleri Bakanı, İran ve Türkiye arasındaki ortak bölgesel endişelere de değinerek, iki ülkenin bölgesel istikrarın sağlanması için iş birliği yapma yönündeki umutlarını ifade etti. 

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