İslami: İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile ilişkisi istikrarlı bir şekilde devam ediyor

Muhammed İslami, Instagram sosyal medya platformunda bir yazı paylaşarak, UAEA'nın Viyana'da düzenlenen 68. Yıllık Genel Konferansı'nın ilk günü vesilesiyle Rafael Grossi ile bir araya geldiğini ve görüştüğünü belirtti.

İslami, Ajans Genel Direktörü ile görüşmesinde iki taraf arasındaki durumu gözden geçirdiklerini ifade ederken, Grossi'ye İran'ın nükleer sanayisini UAEA düzenlemeleri çerçevesinde kararlılıkla geliştirdiğini ilettiklerini ve bu konunun Ajans tarafından desteklendiğini belirtti.

İslami ayrıca bu görüşmede, UAEA'ya İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer fırsat ve kapasitelerinden faydalanma önerisinin sunulduğunu belirtti.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, " Ajans Genel Direktörü ile olumlu bir görüşme gerçekleştirdim ve bu görüşmenin ileriye doğru atılmış bir adım olduğunu düşünüyorum. Bu toplantının en önemli mesajı, dünyanın İran'ın Ajans ile ilişkilerinin istikrarlı bir şekilde devam ettiğini bilmesidir. Hiçbir koşulda psikolojik baskı ve karalama operasyonları bu sürece zarar veremeyecek ve biz de bu olumlu süreci sürdüreceğiz" dedi.