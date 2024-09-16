Nükleer anlaşma yalnızca bir üyenin maliyetiyle uygulanmamalı

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nda düzenlenen zirvede yaptığı konuşmada, İran İslam Cumhuriyeti'nin barışçıl nükleer programlarını anlattı.

İslami, İran'ın UAEA ile işbirliğinin dürüst ve kapsamlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, "İran'daki müfettiş sayısı hiçbir ülkeyle kıyaslanamaz. İran'ın tesisleri dünyadaki nükleer tesislerin yalnızca yüzde 3'ünü oluştururken, UAEA'nın 2023'te gerçekleştirdiği tüm denetimlerin beşte birinden fazlası İran'da gerçekleştirildi" dedi.

İslami, "İran'ın nükleer anlaşmayla ilgili gönüllü önlemleri zalimane yaptırımların kaldırılması karşılığında alınmıştır. Bugün siyasi ve psikolojik baskıyla izlenen şey, yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili yükümlülüklere bakılmaksızın İran'ı nükleer anlaşma tedbirlerini uygulamaya zorlamak" ifadesini kullandı.

İslami, nükleer anlaşmanın yalnızca bir üyenin maliyetiyle uygulanmaması gerektiğini vurguladı.

Siyonist rejime karşısında uygulanan çifte standardı eleştiren İslami, "Siyonist rejimin NPT'ye katılmayı reddetmesi ve nükleer tesislerini Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın denetimine açmaktan kaçınması, uluslararası barış ve güvenlik için ciddi bir tehdittir" ifadelerinde bulundu.