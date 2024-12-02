Irakçi'den Suriye devleti, milleti ve ordusuna terörle mücadelede tam destek vurgusu

Seyyid Abbas Irakçi'nin Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esed ile görüşmesi, Pazar akşamı gerçekleşti. Irakçi, aynı gün sabah Tahran'dan Şam'a hareket etti ve akşam saatlerinde Suriye'nin başkentine ulaştı.

Dışişleri Bakanı, diplomatik bir heyetin başında Şam’a yaptığı ziyarette, Beşar Esed ile bir araya geldi. Görüşmede, İran İslam Cumhuriyeti’nin en üst düzey yetkililerinin ve Cumhurbaşkanı’nın sıcak selamlarını ileten Irakçi, İran'ın Suriye devleti, milleti ve ordusuna yönelik tam destek politikasının devam edeceğini belirtti.

Irakçi, terörist grupların son zamanlardaki hareketlerini, bölgesel güvenlik ve istikrarı hedef alan düşman komplolarının bir parçası olarak nitelendirirken bu hareketlerin, teröristlerin karanlık emellerinin ABD ve Siyonist rejimle uyum içinde olduğunu ve bölgede savaş ile güvensizliği artırmayı amaçladığını ifade etti ve Suriye’nin geçmişte olduğu gibi yine terörizme karşı zafer kazanacağına inandığını vurguladı.

Irakçi ayrıca, İran İslam Cumhuriyeti'nin, Siyonist rejimin ve terörist grupların saldırılarına karşı Suriye hükümetine ve halkına destek vermeye devam edeceğini belirterek bu stratejik yaklaşımın, bölgedeki kalıcı güvenlik ve istikrarı koruma ve bölge ülkelerinin güvenliğini destekleme amacı taşıdığını ifade etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esed de İran hükümeti ve halkının desteğine teşekkür ederek, İran İslam Cumhuriyeti'nin sorumlu ve güçlü tutumunu övdü. Esed, İslam ülkelerinin başlıca düşmanlarının, özellikle de Siyonist rejimin, terörizmin faydalandığı tek taraf olduğunu belirtti ve bölgedeki tüm ülkelerin terörizmi kökünden kazımak için iş birliği yapmasının önemini vurguladı.

Beşar Esed ayrıca, İran Dışişleri Bakanı’nın mevcut hassas dönemde Suriye’ye yaptığı ziyareti anlamlı bulduğunu ve İran’ın direniş ekseni ülkelerine verdiği desteğin önemli bir mesaj taşıdığını ifade ederek bu ziyaretten dolayı teşekkür etti.