İstanbul'a Ne Zaman Kar Yağacak? Son Dakika Hava Durumu ve Uzmanların Değerlendirmesi

İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusu merak ediliyor! Meteoroloji, sıcaklıkların düşeceğini ve İstanbul'da kar yağışı ihtimalinin arttığını açıkladı. Uzmanlar, La Nina etkisiyle bu yılın son 50-60 yılın en soğuk kışlarından biri olacağını belirtiyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Kritik Uyarı

Son günlerde hava sıcaklıklarındaki ani düşüş, yurdun dört bir yanında etkisini gösteriyor.

28 Kasım Okullar Tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cumartesi gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak sıcaklıkların 10 ila 15 derece birden azalacağını ve Karadeniz Bölgesi'nde bu düşüşün 18 dereceye kadar çıkabileceğini duyurdu. Uzmanlar, bu durumun La Nina etkisiyle bağlantılı olduğunu vurguluyor.

İstanbul'da Kar Yağışı Ne Zaman?

Geçtiğimiz hafta sonunda İstanbul'un yüksek kesimlerinde görülen kar yağışı, kent genelinde yoğun bir soğuk hava dalgasının habercisi oldu. Yurt genelinde mevsim normallerinin altına düşen sıcaklıklar, İstanbul'da da etkisini sürdürüyor. Vatandaşlar şimdi, "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Uzmanlara göre, İstanbul'da önümüzdeki günlerde kar yağışının daha geniş alanlarda etkili olma ihtimali oldukça yüksek.

Uzmanlardan Kritik Açıklama: Son 50-60 Yılın En Soğuk Kışı mı Geliyor?

Türkiye Bilimler Akademisi Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, kış mevsiminin bu yıl erken başladığını belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yaşar, "Son 50-60 yılın en soğuk kışlarından biriyle karşı karşıya olabiliriz. La Nina etkisi, sert hava koşullarını beraberinde getiriyor. Bu durumun şubat ayından itibaren yağışların normale dönmesine ve ardından verimli bir yıl geçirmemize katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

Tüm Türkiye Karla Tanıştı

Prof. Dr. Doğan Yaşar, kar yağışının Türkiye'ye bu kadar erken gelmesinin şaşırtıcı olmadığını belirterek, "Ankara ve Van gibi bölgelerde çok erken kar yağdı. Doğa kendini dengeliyor; aşırı sıcak dönemlerin ardından soğuk dönemlerin gelmesi kaçınılmaz. Önümüzdeki günlerde de benzer sert hava koşullarını deneyimlemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Hava Durumunda Neler Bekleniyor?

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre, önümüzdeki hafta boyunca İstanbul ve çevresinde soğuk hava etkisini sürdürecek. İstanbul'un yüksek kesimlerinde yeniden kar yağışı görülebilirken, kent genelinde yağışların yer yer karla karışık olacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların, ani sıcaklık değişimlerine karşı tedbirli olması öneriliyor.

İstanbul Kar Yağışına Hazır Olmalı

Bu yıl, kışın oldukça sert geçeceğini belirten uzmanlar, yeraltı sularının ve tarım alanlarının bu yağışlardan olumlu etkileneceğini ifade ediyor. İstanbul'da kar yağışıyla ilgili gelişmeleri yakından takip etmek için meteorolojik uyarıları ve hava tahminlerini düzenli olarak kontrol etmekte fayda var.

DHA