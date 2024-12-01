Yemen topraklarından işgal altındaki bölgelere füze saldırısı / 4 Siyonist yaralandı

Siyonist Ordu Radyosu haberinde "Siyonistler bu füzenin atılmasının ardından Tel Aviv'in kuzeyindeki barınaklara kaçtığını ve izdiham nedeniyle 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yemenliler daha önce de Siyonist rejimin önemli ve hassas bölgelerini füze ve İHA saldırılarıyla defalarca hedef almıştı.

Öte yandan Hudeyde eyaleti başta olmak üzere Yemen'in farklı bölgeleri, geçtiğimiz aylarda ABD ve İngiltere'nin saldırılarının hedefi oldu.

Bu saldırılar, Siyonist rejime uygulanan deniz ablukasının durdurulması için Yemen ulusal hükümetine baskı yapmak amacıyla gerçekleştiriliyor.