İran ve Türkiye Dışişleri Bakanları’nın ortak basın toplantısında Suriye’nin toprak bütünlüğüne destek vurgusu

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ile Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı yaptı.

Abbas Irakçi bu toplantıda Türkiye’nin misafirperverliğine teşekkür ederek, Suriye’de faaliyet gösteren selefi terör gruplarının Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile yakın bir koordinasyon içinde olduğunu belirtti ve bu grupların, İsrail’in Filistin ve Lübnan’daki suçlarını gözlerden kaçırmak ve direnişe karşı aldıkları yenilgileri telafi etmek amacıyla Suriye’deki güvenliği bozma çabası içinde olduklarını söyledi.

Irakçi, Suriye'nin kuzeyindeki selefi terör gruplarının yeniden aktif hale gelmesinin ve bu grupların Halep gibi farklı bölgelere saldırılarının endişe verici olduğunu belirtirken Suriye'deki terörizmin yeniden başlatılması, Suriye'nin güvenliği, istikrarı ve toprak bütünlüğünü ciddi şekilde tehlikeye atıyor ve bu tehlikenin, özellikle Suriye’nin komşu ülkeleri üzerinde olumsuz etkiler yaratacağına dikkat çekti.

İran Dışişleri Bakanı, İsrail rejiminin bölgedeki gerilimleri ve çatışmaları tetiklemedeki rolünü göz ardı etmenin yanlış olduğunu vurguladı ve İsrail’in rolünün asla unutulmaması gerektiğini söyledi.

Irakçi, Astana sürecinin devam etmesinin önemini vurgulayarak, bir sonraki dışişleri bakanları toplantısının yakın bir zamanda yapılması için anlaşmaya vardıklarını ve bu sürecin kesintiye uğramaması gerektiğini belirtti ve Suriye’nin istikrarı ve güvenliğini sağlamak için Suriye’ye komşu ülkelerin acil ve etkili adımlar atması gerektiğini ifade etti ve İran’ın Suriye hükümetine olan desteğini yineledi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkese ulaşılabilmesi için İsrail rejimine gerekli baskıların yapılması gerektiğini ve bölgedeki barışın, Filistin’de barış sağlanmadan mümkün olmayacağını vurguladı.

Fidan, Gazze’nin unutulmaması gerektiğini ve Filistin devleti kurma hedefi doğrultusunda mücadelelerinin devam etmesi gerektiğini ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Netanyahu ve Gallant hakkında verdiği tutuklama kararının, adaletin sağlanması adına umut verici bir adım olduğunu belirtti.

Fidan, Suriye’deki gelişmeleri dış müdahalelerle açıklamaya çalışmanın bu aşamada yanlış olacağını ifade ederken Türkiye olarak, her zaman Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve birliğine destek verdiklerini, bu desteğin devam edeceğini söyledi.

Fidan ayrıca Türkiye'nin bölgedeki istikrarsızlıktan yararlanmaya çalışan terörist örgütlere kesinlikle geçiş izni vermeyeceğini ve milli güvenliklerine yönelik her türlü tehdidi o noktada yok edeceklerini belirtti.