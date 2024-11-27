Yarın 28 Kasım Okullar Tatil mi? Valiliklerden Gelen Son Dakika Açıklamaları

Kış şartlarının etkili olduğu birçok ilde öğrenciler, öğretmenler ve veliler "28 Kasım Perşembe günü okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Ordu, Artvin, Van ve Erzurum başta olmak üzere bazı il ve ilçelerde okulların yarın tatil olduğu açıklandı. Kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Kayseri ve Sivas başta olmak üzere diğer illerde de okullarla ilgili valiliklerden gelecek kararlar merakla bekleniyor. İşte detaylar:

28 Kasım Perşembe Okulların Tatil Edilmesindeki Son Durum

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 28 kasım Perşembe günü Türkiye'nin bazı il ve ilçelerinde eğitim-öğretime ara verilmiştir. Ordu, Artvin, Van ve Erzincan bazı ilçelerindeki okullar tatil edildi.

Haberimizin devamında hangi il ve ilçelerde okulların 28 kasım Perşembe günü tatil olduğunu öğrenebilirsiniz.

28 Kasım'da Okulların Tatil olduğu İller

Kış şartlarının etkili olduğu Türkiye’nin birçok bölgesinde kar tatili kararları gelmeye devam ediyor. Ordu, Artvin ve Van gibi illerden yapılan açıklamalarla, 28 Kasım Perşembe günü için eğitime ara verilen ilçeler duyuruldu. İşte detaylar:

Ordu’da Hangi İlçelerde Okullar Tatil?

Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamada, kar yağışı riskinin etkili olduğu yüksek kesimlerde, bazı ilçelerde okulların tatil edildiği belirtildi.

Gölköy ilçesi: İlçedeki tüm okullarda 28 Kasım Perşembe günü eğitime ara verildi.

Mesudiye ilçesi: Taşımalı eğitim yapılan okullarda Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi.

Akkuş ilçesi: Kurtboğaz ve Yeşilgüneycik mahallelerindeki okullar hariç, diğer okullarda eğitim öğretim durduruldu.

Tamamen ve kısmen tatil edilen bu ilçelerde engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Artvin Şavşat’ta 28 Kasım Perşembe günü Okullar Tatil!

Artvin’in Şavşat ilçesinde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, 28 Kasım Perşembe günü eğitim-öğretime ara verildi. İlçedeki ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim durduruldu. Şavşat Kaymakamlığı, öğrencilerin güvenliği için bu kararın alındığını belirtti.

Ardahan'ın Pasof İlçesinde Yarın (28 Kasım) Okullar Tatil edildi

Ardahan’ın Posof ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yarın perşembe okullarda eğitime bir gün ara verildi. Posof Kaymakamı Mehmet Fatih Kestioğlu, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilediğini ve özellikle akşam saatlerinde şiddetini artırdığını ifade etti. Oluşabilecek tehlikeleri önlemek amacıyla ilçe merkezi ve köylerdeki tüm okullarda eğitime ara verildiğini belirten Kestioğlu, aynı gün hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağını açıkladı.

Van’da 3 İlçede 28 Kasım Perşembe günü Okullar Tatil!

Van Valiliği, İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların 28 Kasım Perşembe günü tatil edildiğini duyurdu.

Açıklamada, şu detaylara yer verildi:

Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 6 dereceye kadar düşeceği, bunun buzlanma riskini artıracağı belirtildi.

İlçelerdeki tüm resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de 1 gün süreyle idari izinli sayılacak.

Erzincan’da Taşımalı Eğitime Ara

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 28 Kasım Perşembe günü ara verildi.

Çayırlı Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, kar ve buzlanma riskinin ulaşımı olumsuz etkileyebileceği belirtildi. Bu nedenle ilçe genelindeki merkez ve köy okullarında taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin 1 gün süreyle izinli sayılacağı duyuruldu.

Bugün (27 Kasım) Hangi İllerde Okullar Tatildi?

27 Kasım Çarşamba günü kar yağışı nedeniyle şu illerde okullar tatil edilmişti:

Sivas : İl genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

: İl genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Bayburt : Buzlanma riski nedeniyle okullar kapalıydı.

: Buzlanma riski nedeniyle okullar kapalıydı. Kayseri : Kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime ara verildi.

: Kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime ara verildi. Bingöl : İl genelinde eğitim durduruldu.

: İl genelinde eğitim durduruldu. Hakkari : Yoğun kar yağışı nedeniyle tüm eğitim kurumları tatil edildi.

: Yoğun kar yağışı nedeniyle tüm eğitim kurumları tatil edildi. Artvin : Şavşat ilçesinde okullar iki gün süreyle tatil edildi.

: Şavşat ilçesinde okullar iki gün süreyle tatil edildi. Erzurum, Samsun, Giresun, Çorum, Erzincan, Batman ve Bitlis gibi illerde de kar tatili kararları alındı.

Bu illerde 28 Kasım için yeni bir tatil kararı alınması halinde haberimiz anında güncellenecektir.

Meteoroloji Uyarıları: Buzlanma Riskine Dikkat

Meteoroloji, kar yağışının yanı sıra buzlanma olaylarına karşı da uyarılarda bulundu. Özellikle gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşeceği tahmin ediliyor. Bu nedenle hem ulaşımda hem de günlük yaşamda dikkatli olunması gerekiyor.

"28 Kasım okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı için valiliklerden yapılacak açıklamaları yakından takip ediyoruz. Güncel bilgiler ve valilik kararları geldikçe haberimiz güncellenecektir.

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