Irakçi:İyi ve yapıcı bir görüşme oldu/ İran'ın işbirliği karşı tarafın taahhütlerindeki ciddiyetine bağlı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Rafael Grossi, bu sabah İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmelerin ardından İran Dışişleri Bakan Seyyid Abbas Irakçi yaptığı açıklamada, "İyi ve yapıcı bir görüşme oldu ve İran ile IAEA arasındaki işbirliğinin önümüzdeki yıl, İran'ın nükleer konusu açısından kritik bir yıl olan 2024'te nasıl olacağına dair bir yol haritası belirledik." dedi.

Irakçi, Grossi'ye, İran İslam Cumhuriyeti'nin daha önceki anlaşmalar çerçevesinde nükleer müzakerelere ve işbirliğine hazır olduğunu ancak bu işbirliğinin karşı tarafın ne kadar ciddi olduğuna bağlı olduğunu ifade etti.

Irakçi ayrıca şunları kaydetti: "İran İslam Cumhuriyeti, nükleer programının barışçıl olduğuna emin olduğu için Ajans ile işbirliği yapmada hiçbir sorun görmüyor ve işbirliğini sürdürmeye hazır. Ancak bu, karşı tarafın yükümlülüklerini yerine getirmesi koşuluna bağlıdır."

İran Dışişleri Bakanı, "IAEA ile işbirliği yapmakta bir sorunumuz yok ve bu işbirliğini devam ettirmeye hazırız" diyerek, müzakerelerin, iki taraf arasında gerginlikleri azaltacak yeni bir yol haritası oluşturmak açısından olumlu olduğunu ve "Umarız bu müzakereler, gerginliklerin azalmasına yardımcı olur ve tekrar görüşmeler başlatıp, sorunlara makul bir çözüm bulabiliriz" diye ekledi.

Irakçi, 2021 yılındaki anlaşmalarla ilgili olarak sorulan bir soruya yanıt olarak, "IAEA ile işbirliğimiz, bu seyahatte elde edilecek mutabakatlara dayalı olacaktır. Ancak önceki anlaşmalar da göz önünde bulundurulacaktır. Asıl işbirliği yolunu IAEA ve İran’ın Atom Enerjisi Kurumu belirleyecek ve teknik adımlar orada kararlaştırılacaktır" dedi.