Suriye ordusu ile teröristler arasındaki Batı Halep çatışmalarının detayları / Nusra cephesi mevzilerine ağır ateş

Suriye Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı yayımladığı bildiride "Terör grupları, gerilimi azaltma anlaşmasını açıkça ihlal ederek, 27 Kasım 2024 Çarşamba sabahı bölgesel ve uluslararası destekçilerin talimatları doğrultusunda Halep ve İdlib kırsalında, köylere, kasabalara ve askeri mevzilere geniş çaplı bir saldırı gerçekleştirdi." ifadelerine yer verdi.

Bildiride, silahlı kuvvetlerin bu terör saldırısına karşı koyduğu ve çatışmaların halen devam ettiği, terör gruplarının ağır kayıplar verdiği ve Suriye güçlerinin dost kuvvetlerle iş birliği içinde durumu eski haline döndürmek için çatışmaya devam ettiği belirtildi.

Kaynaklar, Suriye Ordusu'nun Nusra Cephesi teröristlerinin Halep batısındaki Takad, El-Abzamu, Kefer Amme, Kefer Teal ve Tedil beldeleri ile El-Atarib ve Dar Ezza şehirlerinin çevresindeki yardım hatlarını ateş altına aldığını bildirdi. Ayrıca birçok teröristin öldürüldüğü ve bazılarının yaralandığı ifade edildi.