İslam İnkılabı Lideri'nden Suriye'deki son gelişmelere ilişkin mesaj

Paylaşımda "Tekfirci gruplar, İslam dünyasının düşmanları için bir müjde gibidir. Tam da İslam ümmetinin dikkati Filistin meselesine odaklanmışken, bu gruplar Siyonist rejimin aç gözlü gerçeğine dikkat çekmek yerine dikkati başka yöne kaydırıyor." ifadelerine yer verildi.

Son günlerde bazı uluslararası ve siyasi figürler, Gazze'de yaklaşık 50 bin Müslümanın katledilmesine dikkat çekerek, Suriye'deki bu terör eylemlerinin, ABD ve İsrail'in direniş cephesini Suriye'de oyalama ve dünya kamuoyunun Filistin'deki vahşetten dikkatini uzaklaştırma planının bir parçası olduğunu ifade etmişti.