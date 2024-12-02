İran Dışişleri Bakanı, Türk mevkidaşı ile görüştü

İran ve Türkiye dışişleri bakanlarının görüşmesinde ikili ilişkiler, bölgesel durum, Suriye'deki gelişmeler ve terörle mücadele konuları ele alındı.

Irakçi, bu görüşme öncesinde Ankara’da İranlı gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk mevkidaşıyla kapsamlı bir toplantı gerçekleştireceğini belirterek “Her iki ülkenin de ortak endişeleri var ve bunları konuşmamız gerekiyor” dedi.

Irakçi açıklamasında “Türkiye ile farklı konular üzerinde sürekli istişare halindeyiz. Birçok konuda fikir birliğimiz var, bazı konularda ise görüş ayrılıklarımız bulunuyor. Bu doğal bir durum ve bu meseleleri birbirimizle konuşmalıyız. Bölgesel konularla ilgili ortak bir anlayış ve mutabakata varmayı umuyorum. Bu, bölgenin istikrarına katkı sağlayacaktır. Suriye ya da bölgenin yeniden teröristlerin merkezi haline gelmesini istemiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Irakçi ve Fidan’ın görüşme sonrası düzenlenecek ortak basın toplantısında, İran ve Türkiye’nin bölgesel gelişmelere ilişkin tutumlarını açıklamaları bekleniyor.

İran Dışişleri Bakanı Irakçi, Ankara ziyaretinden önce dün Şam’da Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esed ile bir araya geldi. Bu görüşmede, İran’ın Suriye’ye terörle mücadele, hükümet, halk ve orduya destek konusundaki tam desteği vurgulandı.

İran, Türkiye ve Rusya, Suriye’ye yönelik Astana Süreci’nin garantör ülkeleri arasında yer alıyor. Sürecin 22. toplantısı, 13-14 Kasım 2024 tarihlerinde İran, Türkiye ve Rusya temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Astana müzakereleri, Suriye'deki çatışmaları sona erdirmek, altı yıllık savaş, göç ve yıkıma son vermek amacıyla İran ve Rusya'nın girişimiyle ve Türkiye'nin iş birliğiyle 2017 yılında başlatılmıştı.