İslami'nin Ajans Genel Kurul toplantısı aralarında gerçekleştirdiği görüşmeler

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed İslami, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın 68. Yıllık Genel Konferansı sırasında, İran İslam Cumhuriyeti temsilcilerinin ülkelerin üst düzey yetkilileri ile ikili işbirliklerini geliştirme ve nükleer diplomasi üzerine görüşmelerde bulunma fırsatı yakaladığını ifade etti.

İslami, "Son iki gün içinde Rusya, Macaristan, Norveç yetkilileri ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü ile işbirliklerinin geliştirilmesi üzerine görüşmeler yaptık ve inşallah önümüzdeki günlerde Ajans üyesi diğer ülkelerin temsilcileriyle de görüşmeler yapılacak" dedi.

Ayrıca, Rus devlet şirketi Rosatom'un başkanıyla yaptığı görüşmede, barışçıl nükleer işbirliklerinin genişletilmesi ve Buşehr Nükleer Santrali’nin 2. ve 3. ünitelerinin inşası için belirlenen işbirliği takviminin ele alındığını belirtti.

Macaristan Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede de, iki ülke arasında eğitim, araştırma ve teknoloji geliştirme gibi barışçıl nükleer alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi ve ayrıca reaktörler, nükleer santraller ve nükleer güvenlik düzenlemeleri konularında işbirliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

İslami ayrıca, Viyana'daki İran’ın uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilcilik ofisinde Norveç Dışişleri Bakan Yardımcısı ile bir ortak toplantı gerçekleştirdiklerini ve bu toplantıda, ikili işbirliklerinin yanı sıra Batılı ülkelerin nükleer anlaşmadaki taahhütlerinin yerine getirilmesinin gerekliliğinin tartışıldığını belirtti.