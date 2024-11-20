Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı: İran ve Rusya Federasyonu'nun kararlılığı, ilişkileri en üst seviyede geliştirmek üzerine kurulu

Muhammed Rıza Arif, Rusya'nın Enerji Bakanı ve iki ülke arasındaki Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu'nun Rus tarafı başkanı "Sergey Tsivilev" ile yaptığı görüşmede, iki ülkenin ekonomik alandaki ilişkilerini daha da geliştirmek için birçok kapasite bulunduğunu vurguladı. Bu kapasitelere işlerlik kazandırarak İran ve Rusya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin hacmini artırmanın önemini ifade etti ve iki ülke arasındaki ilişkilerde varılan anlaşmaların uygulanması gerektiğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı, özellikle bölge ve dünyanın mevcut koşullarında iki ülkenin sürekli istişarelerinin önemine değinerek, İran ve Rusya'nın üst düzey yetkililerinin gerçekleştirdiği görüşmelerin, iki ülkenin ilişkilerin seviyesini yükseltme iradesini gösterdiğini belirtti.

Arif, İran İslam Cumhuriyeti'nin, Rusya ile uzun vadeli ve kapsamlı iş birliğine büyük önem verdiğini vurguladı.

Rusya'nın Enerji Bakanı ve Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu'nun Rus tarafı başkanı "Sergey Tsivilev" de bu görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesinin önemine işaret ederek bu alanlardan bazılarını açıkladı. Ayrıca, iki ülke üst düzey yetkililerinin görüşmelerinin bu ilişkilerin kolaylaştırılması ve derinleştirilmesine katkı sağladığını ifade etti.