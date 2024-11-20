Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Dünya, Filistinli çocuklara yönelik suçlara cezasızlığı sona erdirmeli

Tahran, İRNA - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî Dünya Çocuk Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, Gazze’deki çocukların çektiği acılara dikkat çekerek, Filistinli çocuklara yönelik işlenen vahşi suçların faillerine karşı uluslararası cezasızlık durumunun sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Bekaî sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı :20 Kasım Dünya Çocuk Günü, tüm çocukların barış ve güvenlik içinde yaşama hakkını hatırlatır. Bu gün, Gazze’nin çocuklarının acılarının da görülmesi için bir fırsattır.

Bakanlık Sözcüsü açıklamasında, Gazze’nin sürekli bombardıman altında bir çocuk mezarlığına dönüştüğünü belirterek

"Son bir yılda 17 binden fazla Filistinli çocuk katledildi, binlerce çocuk kayboldu, on binlercesi yaralandı, yüzlercesi anestezi olmaksızın uzuvlarının kesildiği cerrahi operasyonlara maruz kaldı. 35 binden fazla çocuk yetim kaldı, pek çoğu ise tüm aile üyelerini kaybetti. Yaklaşık 4 bin çocuk açlıktan hayatını kaybetti ve sayısız çocuk açlık, hastalık, yerinden edilme ve temel ihtiyaçların yetersizliği nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya." ifadelerini kullandı.

Bekaî, Birleşmiş Milletler Filistin İnsan Hakları Özel Raportörü Francesca Albanese’nin raporuna atıfta bulunarak, son birkaç on yılda İsrail rejiminin her yıl yüzlerce Filistinli çocuk ve genci kaçırıp esir aldığını hatırlattı.

Dışişleri Sözcüsü paylaşımında ayrıca

"Masum Filistinli çocukların katledilmesi ve işkence edilmesi, insanlığın vicdanında derin yaralar açmıştır. Yetkili insan hakları kurumları ve Birleşmiş Milletler’in bu konuda gösterdiği eylemsizlik ve ilgisizlik, bu yaraya tuz basmakta ve iyileşmesini engellemektedir. Dünya artık Filistinli çocuklara yönelik bu korkunç suçların faillerine cezasızlık tanınmasına son vermelidir." diye ekledi.