Roblox Açılacak mı? Platformun Yeni Güvenlik Adımları ve Türkiye'deki Geleceği

Roblox, 13 yaş altı kullanıcıların güvenliğini sağlamak için platformda önemli değişiklikler yaptı. 18 Kasım 2024 itibarıyla, 13 yaşından küçük kullanıcılar, başkalarıyla metin veya sesli sohbet yoluyla iletişim kurabilecekleri veya ortak etkinliklere katılabilecekleri alanlara erişemeyecek. Ayrıca, 3 Aralık 2024'ten itibaren, 13 yaş altı çocukların derecelendirilmemiş alanlara girişi engellenecek. İçerik üreticilerinin, oyunlarına 13 yaş altı çocukların erişimini sağlamak için belirli gereksinimleri karşılaması gerekecek.

Türkiye'deki Erişim Yasağı ve Geleceği

Türkiye, Ağustos 2024'te Roblox'a erişimi, platformda çocuk istismarına neden olabilecek içerikler barındırdığı gerekçesiyle engellemişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, devletin çocukları koruma yükümlülüğüne dikkat çekerek, teknolojinin olumsuz kullanımının kabul edilemez olduğunu belirtmişti.

Roblox yetkilileri, erişim engelinin kaldırılması durumunda Türkiye'de bir ofis açmayı ve yerel dilde hizmet verecek ek moderatörler de dahil olmak üzere özel bir ekip oluşturmayı planladıklarını açıkladı. Şirket, Türkiye'deki yasa ve düzenlemelere saygı duyduğunu ve yerel yetkililerle iş birliği içinde olduğunu belirtti.

Roblox'un çocuk güvenliğini artırmaya yönelik attığı adımlar ve Türkiye'de ofis açma planları, platformun Türkiye'de yeniden erişime açılabileceği yönünde umutları artırıyor. Ancak, erişim engelinin ne zaman kaldırılacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Kullanıcılar, "Roblox açıldı mı?" ve "Roblox ne zaman açılacak?" sorularının yanıtlarını merakla beklemeye devam ediyor.