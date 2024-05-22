Genelkurmay Başkanlığı: Türk İHA'sı helikopterin kaza yerini bulmayı başaramadı

İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanının ve beraberindeki heyetin helikopter kazası sonrasında, çok elverişsiz hava koşullarının varlığı ve bölgenin coğrafi karmaşıklığı ve dağlık yapısının yanı sıra, "SAR" radarıyla donatılmış, gelişmiş İran insansız hava araçlarının Hint Okyanusu'nun kuzeyinde görevde ve uzak mesafede olması, helikopter kaza yerinin tespiti için, kurtarma güçlerinin kara yoluyla bir arama operasyonu başlatmasını mecbur kıldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında" Bu durumda Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı, dost ülkelerin işbirliğini duyurduktan sonra en yakın ülke olan Türkiye'nin teklifini kabul etti. Ancak Türkiye bölgeye gece görüşlü ve termal kameralı İHA göndermesine rağmen, bulut altındaki noktaları tespit ve kontrol etme ekipmanının bulunmaması nedeniyle bu İHA, helikopterin düştüğü yeri doğru bir şekilde bildiremedi ve nihayetinde Türkiye'ye döndü. Pazartesi sabahı erken saatlerde helikopter kazasının tam yeri, Hint Okyanusu'nun kuzeyindeki görevinden çağrılan kara kurtarma kuvvetleri ve silahlı kuvvetlerin İran insansız hava araçları tarafından tespit edildi." denildi.

Türk İHA'sı cumhurbaşkanının helikopterinin yerini buldu mu?

Türk İHA'sının açıkladığı noktanın koordinatları, canlı yayınlanan Akıncı görüntülerinde (38.7677778, 46.6925000) koordinatlarda Tevil köyü yakınlarında olup, burada incelemelerde bulunan ekipler herhangi bir helikopter izine rastlamadı.

Helikopter kazasının kesin yerinin belirlenmesini sağlayan İran insansız hava araçlarının Pazartesi sabahı bölgeyi havadan izlemesi, kazanın Uzi köyünün kuzeybatısındaki tam yerini gösterdi.

Türk İHA'sının keşfettiği nokta ile İran İHA'sının keşfettiği kazanın ana noktası incelendiğinde, bu iki nokta arasında 7 kilometrelik mesafe görülüyor.