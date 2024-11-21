21 Kas 2024 11:26
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News ID: 85666112
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Irakçi, Yönetim Kurulu üyelerinden, üç Avrupa ülkesinin girişimlerine karşı çıkmalarını istedi

21 Kas 2024 11:26
News ID: 85666112
Irakçi, Yönetim Kurulu üyelerinden, üç Avrupa ülkesinin girişimlerine karşı çıkmalarını istedi

Tahran, İRNA - Dışişleri Bakanı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu’na üye bazı ülkelerin dışişleri bakanlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinde, bu ülkelerden Avrupa’nın üç ülkesinin girişimlerine karşı çıkmalarını ve Yönetim Kurulu’nun, nükleer silah sahibi bazı Batılı ülkelerin ve onların destekçilerinin siyasi emellerini ilerletmek için bir platforma dönüştürülmesine engel olmalarını talep etti.  

Seyyid Abbas Irakçi,  Brezilya, Güney Afrika, Bangladeş, Cezayir, Burkina Faso, Pakistan ve Fransa gibi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinde, Yönetim Kurulu’nun bu örgütün itibarı koruma ve profesyonel konumunu ile bağımsız işleyişini temin etmedeki önemli rolüne değinerek mevcut görüşmelerin önem arz ettiğini vurguladı.

İran İslam Cumhuriyeti’nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile ilişkilerindeki yapıcı yaklaşımını açıklayan Dışişleri Bakanı, Ajans üyesi bazı Batılı ülkelerin İran’a karşı bir karar taslağı sunma girişimlerini, Ajans’ın teknik ve profesyonel görevlerini yerine getirmesini aksatabilecek meşru olmayan bir adım olarak değerlendirdi.  

Irakçi, İran İslam Cumhuriyeti’nin barışçıl nükleer programına yönelik Avrupa’nın üç ülkesinin yapıcı olmayan ve gerekçesiz eylemlerini kınadı ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü’nün yakın zamanda Tahran’a yaptığı ziyaret sırasında İran ve Ajans arasında varılan mutabakatlara dikkat çekerek üç Avrupa ülkesinin İran’a karşı karar çıkarmaya yönelik uygunsuz girişimlerinin yalnızca Ajans ile İran arasındaki etkileşim süreçlerini zayıflatıp aksatacağının altını çizdi. 

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