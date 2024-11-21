Irakçi, Yönetim Kurulu üyelerinden, üç Avrupa ülkesinin girişimlerine karşı çıkmalarını istedi

Seyyid Abbas Irakçi, Brezilya, Güney Afrika, Bangladeş, Cezayir, Burkina Faso, Pakistan ve Fransa gibi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinde, Yönetim Kurulu’nun bu örgütün itibarı koruma ve profesyonel konumunu ile bağımsız işleyişini temin etmedeki önemli rolüne değinerek mevcut görüşmelerin önem arz ettiğini vurguladı.

İran İslam Cumhuriyeti’nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile ilişkilerindeki yapıcı yaklaşımını açıklayan Dışişleri Bakanı, Ajans üyesi bazı Batılı ülkelerin İran’a karşı bir karar taslağı sunma girişimlerini, Ajans’ın teknik ve profesyonel görevlerini yerine getirmesini aksatabilecek meşru olmayan bir adım olarak değerlendirdi.

Irakçi, İran İslam Cumhuriyeti’nin barışçıl nükleer programına yönelik Avrupa’nın üç ülkesinin yapıcı olmayan ve gerekçesiz eylemlerini kınadı ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü’nün yakın zamanda Tahran’a yaptığı ziyaret sırasında İran ve Ajans arasında varılan mutabakatlara dikkat çekerek üç Avrupa ülkesinin İran’a karşı karar çıkarmaya yönelik uygunsuz girişimlerinin yalnızca Ajans ile İran arasındaki etkileşim süreçlerini zayıflatıp aksatacağının altını çizdi.