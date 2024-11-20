Erdoğan: Hava sahamızı İsrail'e açmayacağız

El-Cezire'nin haberine göre Erdoğan, "İçeriden gelen tüm eleştirilere rağmen, Türkiye'nin İsrail (rejimi) ile ticari ilişkilerini kestik" dedi.

Erdoğan, Gazze Şeridi'ne insani yardımlar göndermeye devam ettiklerini ve tüm müttefiklerine de aynı şeyi yapmaları çağrısında bulunduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı ayrıca, "İsrail, Gazze Şeridi'ndeki soykırımın bedelini ödeyecek ve bu nedenle Türkiye, Güney Afrika'nın bu rejime karşı Uluslararası Adalet Divanı'na yaptığı şikayete katıldı" diye ekledi.

Erdoğan, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı uzun menzilli füzeler kullanmasını doğru bir adım olarak görmediklerini belirterek "Rusya'nın nükleer politikasını yeniden gözden geçirme hamlesi, daha önce bu ülkeye karşı yapılan eylemlerden kaynaklanmaktadır ve Moskova'nın bu kararıyla kendini savunmayı amaçladığını düşünüyorum" dedi.

Son olarak Erdoğan, "Nükleer silah kullanımını asla kabul edemeyiz" ifadesini kullandı.