Yemen, Tel Aviv ve Eilat Limanı'nı hedef aldı

Yahya Seri yaptığı açıklamada, Filistin ve Lübnan'a destek olarak Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin "Yafa" isimli insansız hava aracıyla işgal altındaki Yafa (Tel Aviv) bölgesindeki Siyonist bir askeri noktayı vurduğunu belirtti.

Seri, Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin ayrıca dört adet "Samad 4" tipi insansız hava aracıyla Ümmü Raşraş (Eilat Limanı) bölgesindeki Siyonist askeri hedeflere saldırı düzenlediğini ifade etti.

Seri, her iki operasyonun da başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri sözcüsü, işgalciler kovulup onların yayılmacı projeleri başarısız olana kadar Filistin ve Lübnan halklarına desteğin süreceğini vurguladı ve Arap ve İslam ülkelerinin halklarına sessizliklerini bozmaları ve bu kader belirleyici savaşta aktif katılım göstermeleri çağrısında bulundu.