1 Eki 2024 12:27
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News ID: 85614095
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Yemen, Tel Aviv ve Eilat Limanı'nı hedef aldı

1 Eki 2024 12:27
News ID: 85614095
Yemen, Tel Aviv ve Eilat Limanı'nı hedef aldı

Tahran, İRNA - Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, Tel Aviv ve Eilat Limanı'ndaki askeri hedeflere insansız hava aracı saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Yahya Seri yaptığı açıklamada, Filistin ve Lübnan'a destek olarak Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin "Yafa" isimli insansız hava aracıyla işgal altındaki Yafa (Tel Aviv) bölgesindeki Siyonist bir askeri noktayı vurduğunu belirtti.

Seri, Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin ayrıca dört adet "Samad 4" tipi insansız hava aracıyla Ümmü Raşraş (Eilat Limanı) bölgesindeki Siyonist askeri hedeflere saldırı düzenlediğini ifade etti.

Seri, her iki operasyonun da başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi.
Yemen Silahlı Kuvvetleri sözcüsü, işgalciler kovulup onların yayılmacı projeleri başarısız olana kadar Filistin ve Lübnan halklarına desteğin süreceğini vurguladı ve Arap ve İslam ülkelerinin halklarına sessizliklerini bozmaları ve bu kader belirleyici savaşta aktif katılım göstermeleri çağrısında bulundu.

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