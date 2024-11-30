İran'ın Lübnan Büyükelçisi: Halep'teki acı olaylar tekrar yaşanmayacak

İran'ın Lübnan Büyükelçisi Mücteba Amani, Lübnan ile Siyonist rejim arasındaki ateşkes hakkında "Lübnan’ın hiçbir zaman Amerika’ya bir temsilci göndererek İsrail rejimini ateşkese zorlamasını istemediğini gördük. Ateşkes talebi Hizbullah tarafından sunulmadı, aksine Hizbullah savaş alanını güçlü bir şekilde yönetmeye devam etti." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi sözlerine "Ateşkesten üç gün önce, Siyonist yetkililerin Hizbullah'ın füze kapasitesini neredeyse tamamen yok ettiklerini iddia etmelerine rağmen, Hizbullah tarafından Tel Aviv ve işgal altındaki Kuzey Filistin’e 200 füze fırlatıldı. Bu, İsrailliler için çok acı bir gündü ve muhtemelen bu durum, Siyonistlerin ateşkesi kabul etmelerine neden oldu. Aslında, sahnenin genel yapısına baktığımızda, Siyonistlerin ateşkese ihtiyaç duyduğunu görüyoruz." dedi.

Lübnan'daki terörist grupların son gelişmelerle birlikte direniş cephesi ve Hizbullah'ın zayıfladığını düşündüklerini belirten Amani, "Amerika'nın bu terörist gruplarla iş birliği yaptığını görüyoruz. Son birkaç yılda, Amerika bu gruplara yeni silahlar sağladı ve Türkiye sınırlarını onlara açık tuttu. Şu anda Suriye ordusu bu gruplarla doğrudan çatışıyor ve büyük ölçüde onları durdurmayı başardı." dedi.

İranlı diplomat "Eğer onlar Halep'te 90'lı yılların başındaki olayları tekrar edebileceklerini düşünüyorlarsa, yanılıyorlar. Suriye hükümeti artık daha güçlü ve Rusya hükümeti de Suriye’yi savunmaya daha kararlı. Direniş cephesi ve İran da Suriye hükümeti ve halkını destekliyor." ifadelerini kullandı.

Amani son olarak "Biz, Suriye hükümetinin talebi üzerine bu ülkede askeri danışmanlık amacıyla bulunuyoruz." açıklamasında bulundu.