İsmail Bekai Perşembe gece yayınladığı bir mesajda, terörizmin her türlü biçimini ve tezahürünü şiddetle kınayarak terörist
grupların son iki günde Suriye'deki hareketlerini, terör rejiminin ve ABD'nin Batı Asya bölgesini istikrarsızlaştırmaya yönelik şeytani planının bir parçası olarak değerlendirerek bu tehlikeli komplonun etkisiz hale getirilmesi için başta Suriye'nin komşuları olmak üzere bölge ülkelerinin dikkatli ve işbirliği içinde olması gerektiğini vurguladı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü "Astana sürecinin üç garantörü (İran, Türkiye ve Rusya) arasındaki mevcut anlaşmalara göre Halep ve İdlib'in dış mahalleleri gerilimi azaltma bölgeleri olarak biliniyor ve terörist grupların bu bölgelere saldırması ise Astana süreci anlaşmalarının ağır ihlali olup, bu sürecin olumlu kazanımlarını ciddi risk altına sokmaktadır." ifadesine de dikkat çekti.
Bekai ayrıca, uluslararası toplumun uğursuz terör olgusunu önleme ve onunla mücadele etme konusundaki ortak sorumluluğunu da hatırlatarak Suriye'deki terör hareketleriyle mücadelede herhangi bir gecikmenin, terörle mücadelede geçmiş yıllarda elde edilen tüm kazanımları tehlikeye atacağı ve bölgeyi yeni bir güvensizlik ve istikrarsızlık turuna sokacağı konusunda uyardı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, tekfirci teröre karşı bölge halkının güvenliğini ve insanlık onurunu savunmak için son 14 yılda kendilerini feda eden mücahitleri anarak ülkemizin yüksek askeri danışmanı General Kiyumers Pur Haşemi'nin Halep çevresinde terör örgütleriyle savaştığı sırada şehit edilmesi nedeniyle tebrik ve taziye mesajlarını ileterek terörist gruplarla kararlı bir şekilde mücadele edilmesi ve bu ülkede güvenlik ve istikrarın yeniden tesis edilmesi için İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye hükümetine ve halkına sürekli desteğini vurguladı.
İran'dan Suriye'deki tekfirci terör gruplarının yeniden faaliyete geçmesine karşı uyarı
Tahran, İRNA - İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Suriye'de son iki günde yaşanan gelişmelere gösterdiği tepkide tekfirci terör gruplarının Suriye'de yeniden faaliyete geçmesine karşı uyarıda bulunurken, bölgede terörün yayılmasını önlemek için kararlı ve koordineli eylem çağrısında bulundu.
İsmail Bekai Perşembe gece yayınladığı bir mesajda, terörizmin her türlü biçimini ve tezahürünü şiddetle kınayarak terörist
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