30 Kas 2024 18:36
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News ID: 85675736
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Hakan Fidan'dan "Halep Çatışmalarında Türkiye Müdahil Değil" İddiası

30 Kas 2024 18:36
News ID: 85675736
Hakan Fidan'dan "Halep Çatışmalarında Türkiye Müdahil Değil" İddiası

Tahran, İRNA - Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ülkesinin Suriye'nin Halep şehrindeki çatışmalara müdahil olmadığını öne sürdü.

El Meyadin’in aktardığına göre, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Halep'teki mevcut çatışmaların bir parçası olmadığını, ancak gerekli önlemleri alacağını ifade etti.  

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