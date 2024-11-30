El Meyadin’in aktardığına göre, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Halep'teki mevcut çatışmaların bir parçası olmadığını, ancak gerekli önlemleri alacağını ifade etti.
Hakan Fidan'dan "Halep Çatışmalarında Türkiye Müdahil Değil" İddiası
30 Kas 2024 18:36
News ID: 85675736
Tahran, İRNA - Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ülkesinin Suriye'nin Halep şehrindeki çatışmalara müdahil olmadığını öne sürdü.
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