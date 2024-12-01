1 Ara 2024 13:37
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Irakçi: İran'ın Suriye hükümetine mesajını ileteceğim

1 Ara 2024 13:37
News ID: 85676504
Irakçi: İran'ın Suriye hükümetine mesajını ileteceğim

Kiş, İRNA - İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, terör örgütlerinin Suriye'deki hareketlerine değinerek terör örgütlerine karşı Suriye hükümetini ve ordusunu desteklediklerini belirtti.

Seyyid Abbas Irakçi, Donanma Günü anma töreninde gazetecilere verdiği röportajda "Bugün İslam Cumhuriyeti'nin mesajını Suriye hükümetine iletmek üzere Şam'a gidiyorum. Suriye hukümetini ve ordusunu kararlılıkla destekliyoruz." açıklamasında bulundu.
"Siyonist rejim ile tekfirci teröristler arasında hiçbir ayrım yapmıyoruz ve Siyonist rejimin yenilgisinden sonra düşmanın bölgeyi istikrarsızlaştırma yönündeki uğursuz hedeflerini bu terör örgütleri vasıtasıyla gerçekleştirmeye çalıştığına inanıyoruz." ifadesine dikkat çeken Irakçi "Suriye ordusu bir kez daha bu terör gruplarını yenecektir." dedi.
Saha ve diplomasinin birbirini tamamladığına işaretle diplomatların saha güçlerinin desteğiyle adım attıklarını da sözlerine ekledi.

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