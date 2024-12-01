Irakçi: İran'ın Suriye hükümetine mesajını ileteceğim

Seyyid Abbas Irakçi, Donanma Günü anma töreninde gazetecilere verdiği röportajda "Bugün İslam Cumhuriyeti'nin mesajını Suriye hükümetine iletmek üzere Şam'a gidiyorum. Suriye hukümetini ve ordusunu kararlılıkla destekliyoruz." açıklamasında bulundu.

"Siyonist rejim ile tekfirci teröristler arasında hiçbir ayrım yapmıyoruz ve Siyonist rejimin yenilgisinden sonra düşmanın bölgeyi istikrarsızlaştırma yönündeki uğursuz hedeflerini bu terör örgütleri vasıtasıyla gerçekleştirmeye çalıştığına inanıyoruz." ifadesine dikkat çeken Irakçi "Suriye ordusu bir kez daha bu terör gruplarını yenecektir." dedi.

Saha ve diplomasinin birbirini tamamladığına işaretle diplomatların saha güçlerinin desteğiyle adım attıklarını da sözlerine ekledi.