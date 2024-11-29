29 Kas 2024 11:05
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News ID: 85674319
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Suriye ordusu Tahrir El Şam' mensup teröristleri etkisiz hale getirdi+ video

29 Kas 2024 11:05
News ID: 85674319
Suriye ordusu Tahrir El Şam' mensup teröristleri etkisiz hale getirdi+ video

Tahran, İRNA - Suriye medyası Halep'in kuzeyinde Tahrir El Şam üyesi birkaç teröristin, Suriye ordusu tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Suriye medyası, 2020'de imzalanan ateşkes anlaşmasını ihlal eden ve Çarşamba sabahı "Binyamin Netanyahu"nun Lübnan'da ateşkes ilan ettiği ve Suriye'ye yönelik doğrudan tehditte bulunduğu sırada Suriye ordusunun mevzilerine saldıran Tahrir el Şam'a üye bir grup teröristinin tutuklandığına ilişkin görüntüler yayınladı.
Suriye medyası, Tahrir El Şam grubuna mensup bu terörist grubunun Halep'in kuzeyindeki Andan ekseninde Suriye ordu güçleri tarafından etkisiz hale getirilğini bildirdi.
Birkaç saat önce Türkiye'nin Anadolu Ajansı, Suriye ordusunun çekilmesi nedeniyle bu teröristlerin Halep vilayetinin bir kilometre yakınına kadar ilerlediği iddiasında bulunmuştu. 

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